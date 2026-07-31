Schneider Electric Aktie
Marktkap. 163,28 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Rechenzentren sorge weiter für starke Nachfrage bei den Franzosen, schrieb Richard Dawson am Montag. Er resümierte damit Rekordzahlen und aufgestockte Jahresziele./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
286,65 €
|Abst. Kursziel*:
18,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
291,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
327,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:01
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
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|Bernstein Research
|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|Bernstein Research
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|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
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|Schneider Electric Buy
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|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
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|Schneider Electric Buy
|UBS AG
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|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.