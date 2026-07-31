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Schneider Electric Aktie

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291,85 EUR +1,30 EUR +0,45 %
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Smartphone

Marktkap. 163,28 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN wurde kopiert
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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Schneider Electric Buy

08:01 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
291,85 EUR 1,30 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Rechenzentren sorge weiter für starke Nachfrage bei den Franzosen, schrieb Richard Dawson am Montag. Er resümierte damit Rekordzahlen und aufgestockte Jahresziele./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
286,65 €		 Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
291,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
327,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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