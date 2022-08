HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schneider Electric angesichts einer möglichen Komplettübernahme des Softwareanbieters Aveva auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der französische Elektrokonzern könne sich dies zwar in bilanzieller Hinsicht leisten, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings stünde der Deal in krassem Gegensatz zu den plausiblen Aussagen des Managements in den letzten Jahren, wonach die aktuelle Struktur Vorteile biete. So erachteten Industriekunden eine gewisse Unabhängigkeit von Aveva als wichtig. Zudem ergäben sich dadurch für Schneider bessere Möglichkeiten für den Verkauf von ergänzenden Produkten./la