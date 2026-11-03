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AI Analyse

UBS AG

Schneider Electric Buy

15:31 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der für Schneider zuständige Analyst Andre Kukhnin zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Rückschlüsse aus dem Wahlsieg der Demokraten für europäische Energietechnik-Werte. Das Fazit sei grundsätzlich eher negativ, dies aber mit gewissen Einschränkungen. Außerdem sei durch den jüngsten Ausverkauf schon viel eingepreist. Auf dem aktuellen Kursniveau zählt die Schweizer Großbank Schneider Electric neben Siemens Energy, Prysmian und Andritz zu ihren Favoriten./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
234,05 €		 Abst. Kursziel*:
49,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
228,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,87%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
334,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

15:31 Schneider Electric Buy UBS AG
26.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
21.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
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