NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Elektrokonzerns sei stärker als erwartet ausgefallen - dank China und Kostensenkungen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Margenentwicklung sei beeindruckend gewesen./mf/mis