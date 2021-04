NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric von 98 auf 122 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lucas Ferhani hob in einer am Montag vorliegenden Studie Jefferies seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie um bis zu zwölf Prozent an. Der deutliche Bewertungsaufschlag zur Siemens-Aktie sei aber deutlich überzogen./ajx/edh