NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Die direkten Folgen des Ukraine-Kriegs auf den Kapitalgütersektor seien minimal, da der Umsatzbeitrag beider Kriegsländer bei den Branchenmitgliedern meist weniger als 2 Prozent ausmache, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Lieferketten seien inzwischen wieder weitaus robuster als noch vor eineinhalb Jahren. Gleichzeitig könnten die Ausgaben in die Erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung steigen, wovon Konzerne wie Siemens, Schneider Electric und ABB profitieren könnten./tav/mis