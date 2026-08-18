Schneider Electric Aktie
Marktkap. 165,76 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
AI Analyse
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Eine große Zahl von US-Konzernen setze bei ihren KI-Rechenzentren auf Energieversorgungs- und Kühlungslösungen der Franzosen, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag nach einer Datenauswertung. Schneider sei bezüglich Solid-State Transformer (SST) Lieferant der Wahl./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 14:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
293,65 €
|Abst. Kursziel*:
19,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
294,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,97%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
333,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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