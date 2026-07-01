Schneider Electric Aktie
Marktkap. 155,54 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 290 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
277,10 €
|Abst. Kursziel*:
15,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
277,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,13%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
315,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|20.02.25
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|Barclays Capital
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|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|29.09.25
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|Barclays Capital