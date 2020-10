NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Schneider Electric vor dem Quartalsbericht von 95 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Wasi Rizvi sieht die Franzosen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick gut aufgestellt, die Branche weiter abzuhängen./ag/la