NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 92 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bewertung der Papiere des Industriekonzerns sei nach wie vor attraktiv vor dem Hintergrund des überlegenen Wachstums, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen an und informierte außerdem darüber, dass er die Aveva-Anteile nach ihrem guten Lauf nun separat bewerte./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 17:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.