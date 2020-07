NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Elektrokonzerns sei hervorragend verlaufen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch der längfristige Ausblick bewege sich über den Erwartungen./mf/mis