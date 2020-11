NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum zweiten Quartal von 90 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der französische Industriekonzern setzte seine Ziele weiter konsequent um, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe Schneider Electric sogar in Kauf genommen, dass durch Überproduktion die Lagerbestände gestiegen seien./la/He