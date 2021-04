NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das erste Quartal des französischen Elektrokonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das überdurchschnittliche Wachstum dürfte anhalten./mf/ck