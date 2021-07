NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Elektrokonzern habe im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Beim Wachstum im laufenden Jahr gebe es noch Potenzial, für die Margen nicht mehr so sehr./mf/mis