NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Ende November anstehende Kapitalmarkttag sollte den Anlagehintergrund für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns bestätigen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Große Überraschungen dürfte es aber nicht geben./ajx/mis