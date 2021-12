NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 163 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er werte die Ziele für die drei kommenden Jahre positiv, die der Elektrokonzern auf seinem Online-Kapitalmarkttag ausgegeben habe, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Veranstaltung unterstreiche die starke Stellung des Unternehmens, das auch in Zukunft schneller wachsen sollte als die Konkurrenz./gl/jha/