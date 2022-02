NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric vor den am 17. Februar erwarteten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Nach dem starken Schlussquartal 2021 habe die Aktie des Elektrokonzerns seit Jahresbeginn etwas konsolidiert, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne mit guten Quartalszahlen und einem positiven Ausblick, was die Aktie wieder in Schwung bringen könnte./gl/ck