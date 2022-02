NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Elektrokonzern habe im Schlussquartal sowie der zweiten Jahreshälfte 2021 erneut stark abgeschnitten und einen stützenden Ausblick auf 2022 gegeben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften deshalb im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen./gl/jha/