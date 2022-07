NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Franzosen hätten die Erwartungen getoppt und ihre Ziele hochgeschraubt, schrieb Analyst Andrew Wilson am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Der Marktkonsens habe nun klaren Spielraum nach oben./ag/mis