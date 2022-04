Aktie in diesem Artikel Schneider Electric S.A. 141,10 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 128 auf 133 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Aufgrund der jüngsten Verschlechterung des konjunkturellen Umfelds und mehrerer Gewinnwarnungen von Industrieunternehmen habe sie ihre jüngst reduzierten Ergebnisprognosen (Ebit) für die europäische Investitionsgüterindustrie nochmals nach unten geschraubt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die wichtigste Frage sei nun, welche weiteren Sektorunternehmen ihre Jahresziele noch reduzieren werden. Für Schneider erhöhte die Expertin jedoch ihre Umsatz- und Ebit-Schätzungen für die Jahre 2022 bis 2024./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 05:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.