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WKN A3ENQ5

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SCHOTT Pharma Buy

09:56 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Spezialisten für Pharmaverpackungen und Injektionssysteme zählt. Orgonas stellt die Mainzer mit ihrem defensiven Nachfrageprofil in der Verteidigung auf./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,48 €		 Abst. Kursziel*:
25,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,14%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

09:56 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.05.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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