SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,63 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Spezialisten für Pharmaverpackungen und Injektionssysteme zählt. Orgonas stellt die Mainzer mit ihrem defensiven Nachfrageprofil in der Verteidigung auf./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,48 €
|Abst. Kursziel*:
25,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,14%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|09:56
|SCHOTT Pharma Buy
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|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
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|RBC Capital Markets