SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick untermauerten die zunehmende Wachstumsdynamik des Pharmazulieferers, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagnachmittag. Er erhöhte seine Schätzungen. Zudem begründete er das neue Kursziel mit der gestiegenen Branchenbewertung. Schott Pharma bleibe einer der Top-Branchenwerte mit einer günstigen Bewertung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,98 €
|Abst. Kursziel*:
20,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
|
Analyst Name:
Christian Ehmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:41
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|08:41
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|08:41
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.