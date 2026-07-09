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SCHOTT Pharma Aktie

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20,35 EUR +0,25 EUR +1,24 %
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Marktkap. 2,65 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SCHOTT Pharma Buy

08:41 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
20,35 EUR 0,25 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick untermauerten die zunehmende Wachstumsdynamik des Pharmazulieferers, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagnachmittag. Er erhöhte seine Schätzungen. Zudem begründete er das neue Kursziel mit der gestiegenen Branchenbewertung. Schott Pharma bleibe einer der Top-Branchenwerte mit einer günstigen Bewertung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,98 €		 Abst. Kursziel*:
20,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester
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