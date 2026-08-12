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SCHOTT Pharma Aktie

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22,25 EUR +0,55 EUR +2,53 %
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Marktkap. 3,21 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SCHOTT Pharma Buy

08:36 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
22,25 EUR 0,55 EUR 2,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien etwas besser als vom Markt erwartet und insgesamt robust ausgefallen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Da er den Aussichten des Pharmaindustrie-Ausrüsters bis 2029 nun mehr Glaubwürdigkeit beimesse, habe er seine mittelfristigen Prognosen erhöht./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,05 €		 Abst. Kursziel*:
22,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:36 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.08.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
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