SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 3,21 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
AI Analyse
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien etwas besser als vom Markt erwartet und insgesamt robust ausgefallen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Da er den Aussichten des Pharmaindustrie-Ausrüsters bis 2029 nun mehr Glaubwürdigkeit beimesse, habe er seine mittelfristigen Prognosen erhöht./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,05 €
|Abst. Kursziel*:
22,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
|
Analyst Name:
Christian Ehmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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