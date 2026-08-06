Scout24 Aktie
Marktkap. 5,34 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer wertete den Quartalsbericht des Immobilienportal-Betreibers laut ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar positiv./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,90 €
|Abst. Kursziel*:
70,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,04%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|14:01
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Scout24 Buy
|UBS AG
|14:01
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Scout24 Buy
|UBS AG
|14:01
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG