Fortum vollendet Übernahme von Uniper - Kauf drückt Ergebnis leicht. VW wegen Corona-Krise mit Absatzeinbruch im April. BIP sinkt im ersten Quartal etwas weniger als erwartet - Regierung erwartet weiteren Rückgang. BaFin will Wetten auf fallende Wirecard-Kurse nicht verbieten. FDA meldet Zweifel an Zuverlässigkeit von Abbotts Corona-Test an. Corona-Krise lässt Gewinn von Finanzkonzern W&W einbrechen.