Goldman Sachs Group Inc.

Scout24 Buy

14:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die prozentual zweistellige Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen des Immobilienportal-Betreibers sei zurückgekehrt, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in seinem Resümee zum dritten Quartal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24