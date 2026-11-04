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Goldman Sachs Group Inc.

Scout24 Buy

14:01 Uhr
Scout24 Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die prozentual zweistellige Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen des Immobilienportal-Betreibers sei zurückgekehrt, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in seinem Resümee zum dritten Quartal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
92,70 €		 Abst. Kursziel*:
13,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
92,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,39%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
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