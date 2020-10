NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 vor Quartalszahlen von 67 auf 75,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Immobilien dürften zuletzt gestiegen sein, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch hätten sich die Aussichten für Partner der Online-Plattform im Immobiliengeschäft verbessert./bek/he