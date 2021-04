NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 mit Blick auf einen Aktienrückkauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Dessen Ankündigung decke sich in etwa mit den Erwartungen am Markt, schrieb Analystin Lisa Yang in einer ersten Reaktion am Dienstag. Nach den Rückkäufen verblieben dem Betreiber von Online-Portalen 500 Millionen Euro Cash netto, was Spielraum lasse für weitere umfangreiche Ausschüttungen an die Investoren./bek/ajx