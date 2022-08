Aktie in diesem Artikel Scout24 57,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64,30 Euro belassen. Im Geschäft mit Privatkunden habe der Betreiber von Online-Plattformen besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analystin Lisa Yang in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das Geschäft mit professionellen Kunden liege hingegen etwas unter den Erwartungen./bek/gl