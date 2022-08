Aktie in diesem Artikel Scout24 56,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 nach einem Treffen mit Top-Managern des Betreibers von Online-Portalen von 64,30 auf 67,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten einen optimistischen Ton angeschlagen hinsichtlich der Wachstumsaussichten und der Wettbewerbsposition, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl