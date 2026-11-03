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Jefferies & Company Inc.

Scout24 Buy

09:31 Uhr
Scout24 Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Der Immobilienportalbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
102,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,85 €		 Abst. Kursziel*:
18,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,23%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:31 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
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