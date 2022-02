Aktie in diesem Artikel Scout24 54,64 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Scout24 bei einem Kursziel von 80 Euro mit "Buy" aufgenommen. Scout24 sei die fortschrittlichste der Online-Immobilienplattformen in Europa, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Unternehmen das "Geld verdienen" vom reinen Listing von Objekten entkoppelt zugunsten eines Netzwerk-Marktplatzes. Das führe zum besten Wachstum in der Branche. Zudem sei die Bilanz stark und flexibel genug, um auf Risiken und auch sich ergebende Möglichkeiten zu reagieren. All das verdiene am Aktienmarkt eine höhere Bewertung./mis/ag