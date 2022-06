Aktie in diesem Artikel Scout24 55,16 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 80 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne begründete das neue Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Anpassung des risikofreien Zinssatzes an die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2022 erhöhte er./edh/jha/