Aktie in diesem Artikel Scout24 59,44 EUR

3,27% Charts

News

Analysen

Scout24 59,44 EUR 3,27% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Online-Portalbetreiber habe seine Jahresziele angehoben, lobte Analyst Giles Thorne in einem am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar. Was die Anleger aber am meisten freuen dürfte, sei die Tatsache, dass der Nutzen der Scout24-Plattform steigt, während der deutsche Immobilienmarkt in eine schwierige Phase des Zyklus eintritt. Aber auch, dass Scout diesen gesteigerten Nutzen ohne einen entsprechenden Kostenanstieg leicht monetarisieren kann./edh/la