Scout24 Aktie
Marktkap. 5,06 Mrd. EURKGV 25,78
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 122 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas reduzierte am Mittwochnachmittag seine kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Onlineportal-Betreiber. Damit trägt er einem leicht schwächeren Umsatz pro Nutzer Rechnung. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Bewertung der Konkurrenz. Scout habe aber starke Quartalszahlen veröffentlicht und lege sich im Bereich KI einen Burggraben an./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,45 €
|Abst. Kursziel*:
29,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,80%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|14:06
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG