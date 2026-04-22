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WKN A12DM8

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Symbol SCOTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Scout24 Buy

14:06 Uhr
Scout24 Buy
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Scout24
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 122 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas reduzierte am Mittwochnachmittag seine kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Onlineportal-Betreiber. Damit trägt er einem leicht schwächeren Umsatz pro Nutzer Rechnung. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Bewertung der Konkurrenz. Scout habe aber starke Quartalszahlen veröffentlicht und lege sich im Bereich KI einen Burggraben an./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,45 €		 Abst. Kursziel*:
29,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,80%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

14:06 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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30.03.26 Scout24 Buy UBS AG
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