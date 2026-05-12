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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Scout24 Buy

08:11 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber habe zuversichtliche Signale zum KI-Einsatz gesendet, schrieb Gerhard Orgonas am Dienstagnachmittag nach dem Kapitalmarkttag. Die neuen Mittelfristziele bis 2028 bedeutenden 3 Prozent Spielraum für die Markterwartungen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,45 €		 Abst. Kursziel*:
36,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:36 Scout24 Outperform Bernstein Research
08:11 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 Scout24 Overweight Barclays Capital
12.05.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
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