Scout24 Aktie
Marktkap. 4,94 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber habe zuversichtliche Signale zum KI-Einsatz gesendet, schrieb Gerhard Orgonas am Dienstagnachmittag nach dem Kapitalmarkttag. Die neuen Mittelfristziele bis 2028 bedeutenden 3 Prozent Spielraum für die Markterwartungen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,45 €
|Abst. Kursziel*:
36,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
78,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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