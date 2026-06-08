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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Scout24 Buy

09:51 Uhr
Scout24 Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Portalbetreiber zählt. Als führende Immobilienplattform Deutschlands mit skalierbarem Geschäftsmodell zählen sie zu seiner Abteilung Attacke./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,20 €		 Abst. Kursziel*:
32,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,14%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

09:51 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
14.05.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 Scout24 Buy UBS AG
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