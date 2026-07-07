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Symbol SCOTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Scout24 Buy

08:11 Uhr
Scout24 Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas ist fest davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) für Immobilienportale Rückenwind liefern kann und sieht Scout24 an der Spitze der KI-Innovation. In Erwartung eines beschleunigten Umsatz- und Ergebniswachstums durch KI-Initiativen hob er am Dienstag seine mittel- und langfristigen Prognosen für das Unternehme. Bei einem Anlagehorizont von drei Jahren sieht der Experte sogar klares Verdopplungspotenzial auf 180 Euro./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,80 €		 Abst. Kursziel*:
89,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,29%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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