Scout24 Aktie
Marktkap. 5,15 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas ist fest davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) für Immobilienportale Rückenwind liefern kann und sieht Scout24 an der Spitze der KI-Innovation. In Erwartung eines beschleunigten Umsatz- und Ergebniswachstums durch KI-Initiativen hob er am Dienstag seine mittel- und langfristigen Prognosen für das Unternehme. Bei einem Anlagehorizont von drei Jahren sieht der Experte sogar klares Verdopplungspotenzial auf 180 Euro./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,80 €
|Abst. Kursziel*:
89,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
87,29%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|08:11
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG