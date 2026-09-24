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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Scout24 Buy

10:16 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Einführung des Meta-Agenten Muse litten Aktien aus dem Kleinanzeigen-Sektor derzeit wieder unter hochgekochten Sorgen vor einem störenden Einfluss der Künstlichen Intelligenz, schrieb William Larwood am Donnerstag. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Unternehmen das Risiko widerlegen können. Er selbst sieht zunehmend Belege dafür, dass sie von dem KI-Megatrend eher profitieren können./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,90 €		 Abst. Kursziel*:
103,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
103,78%
Analyst Name:
William Larwood 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:16 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Frank H. Lutz , buy
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