Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Scout24 Buy

08:31 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) helfe dem Betreiber von Internet-Portalen wie Immoscout 24, prozentual zweistellig zu wachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Montag in seiner langfristigen Einschätzung nach den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen. Die KI-gestützte Plattformstrategie und KI-Monetarisierung gewännen zunehmend an Dynamik./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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