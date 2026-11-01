Scout24 Aktie
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Marktkap. 6,07 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
AI Analyse
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) helfe dem Betreiber von Internet-Portalen wie Immoscout 24, prozentual zweistellig zu wachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Montag in seiner langfristigen Einschätzung nach den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen. Die KI-gestützte Plattformstrategie und KI-Monetarisierung gewännen zunehmend an Dynamik./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,30 €
|Abst. Kursziel*:
56,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,53%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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