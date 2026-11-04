Scout24 Aktie
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Marktkap. 5,83 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
AI Analyse
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Bericht unterstreiche einmal mehr, dass das Unternehmen beständig Ergebnisse liefere. KI werde allmählich zu einem immer stärkeren Treiber für die finanzielle Entwicklung./rob/ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
92,80 €
|Abst. Kursziel*:
26,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
92,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,87%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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