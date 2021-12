Aktie in diesem Artikel Scout24 60,52 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Scout24 nach den jüngsten Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Strategie, weg von einer klassischen Anzeigenplattform, sei richtig, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fraglich sei aber, ob all dies erfolgreich umgesetzt werden kann. In der Branche bestehe auch erhöhte Unsicherheit, wie rentabel neue Wachstumsbereiche sein werden./tih/edh