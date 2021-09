Aktie in diesem Artikel Scout24 60,88 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 64 Euro gesenkt. Der Analyst Marcus Diebel sieht beim Online-Immobilien-Marktplatz zu viele schlechte Nachrichten wie sinkende Markterwartungen und schwaches Partnergeschäft. Die Aktien dürften sich deshalb nicht so schnell von ihrer zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung erholen, so Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/zb