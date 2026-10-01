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AI Analyse

Bernstein Research

Scout24 Outperform

10:06 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
Scout24
68,70 EUR 1,35 EUR 2,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere des Portalbetreibers seien zwar gemeinsam mit dem Aktienkorb der KI-Verdrängungssorgen gefallen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. An deren Erholung hätten sie allerdings nicht teilgenommen. Maas sieht daher attraktives Nachholpotenzial. Der Markt preise die KI-Sorgen und die Schwäche des deutschen Immobilienmarkts weiter über Gebühr ein./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
68,30 €		 Abst. Kursziel*:
31,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
68,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,00%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

10:06 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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