Scout24 Aktie
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Marktkap. 5,83 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
AI Analyse
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross sieht auch nach der verdienten Neubewertung noch Luft nach oben, wie er Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Er mag die Anlagestory des Immobilienportal-Betreibers in puncto Umsatzwachstum, Margensteigerung und Aktienrückkäufen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
92,55 €
|Abst. Kursziel*:
18,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
92,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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