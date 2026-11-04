Barclays Capital

Scout24 Overweight

14:21 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross sieht auch nach der verdienten Neubewertung noch Luft nach oben, wie er Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Er mag die Anlagestory des Immobilienportal-Betreibers in puncto Umsatzwachstum, Margensteigerung und Aktienrückkäufen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24