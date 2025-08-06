Scout24 Aktie
Marktkap. 8,65 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach detaillierten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Erneut habe die Online-Plattformen für Wohn- und Gewerbeimmobilien starke Kundenkennziffern und Margen gemeldet, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch wenn es für die Konsensschätzungen allenfalls begrenzt Spielraum nach oben gebe, sei Scout24 weiterhin einer der besten Anbieter im Kleinanzeigenbereich. Die Aktie bleibe auf der "Analyst Focus List" der Bank./rob/ck/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
