Scout24 Aktie

116,80 EUR -2,00 EUR -1,68 %
STU
Marktkap. 8,65 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

08:41 Uhr
Scout24 Overweight
Scout24
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz des Managements habe einen zuversichtlichen Tenor gehabt./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
115,90 €		 Abst. Kursziel*:
22,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
116,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:41 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

dpa-afx Im Abwärtssog DAX-Kandidat Scout 24-Aktie im Minus: Rekordhoch rückt in die Ferne DAX-Kandidat Scout 24-Aktie im Minus: Rekordhoch rückt in die Ferne
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 142 Euro - 'Overweight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Scout24 auf 125 Euro - 'Outperform'
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Scout24
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach
EQS Group EQS-News: Scout24 reports strong Q2 2025 results and upgrades FY2025 guidance 
EQS Group EQS-Adhoc: Scout24 SE upgrades guidance for the 2025 financial year: Revenue growth of 14-15% with increasing ordinary operating EBITDA margin of up to 70 basis points
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Scout24 SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
