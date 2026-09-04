Scout24 Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 5,87 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
AI Analyse
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Das gelte auch für die im Fokus stehenden Kundenzahlen. An den Konsensschätzungen dürfte sich indes nur wenig ändern./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
89,15 €
|Abst. Kursziel*:
13,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
89,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,72%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|11:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG