NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Annahmen für den Betreiber von Online-Portalen an - mit kleineren Korrekturen nach unten. Die Kurszielsenkung begründete er außerdem mit einer eher gesunkenen Bewertung anderer Branchenwerte./tih/nas