NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das vierte Quartal des Online-Marktplatzes habe den Erwartungen entsprochen, während der Ausblick für das Wachstum aus eigener Kraft etwas vorsichtiger sei als gedacht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/la